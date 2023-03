Il Maradona è pronto all’urlo The Champions: servono i gol di Osi e Kvara per scrivere la storia

Dopo l’eccezionale gol segnato contro l’Atalanta, che ha impressionato anche un certo Van Basten, Kvaratskhelia si ripresenta col gemello diverso Osimhen per regalare emozioni uniche. Del resto il presidente Aurelio De Laurentiis è andato dritto al succo del discorso: «Scudetto o Champions? Perché non tutte e due!». Il traguardo in campionato è molto vicino, per l’eccezionale marcia della squadra. Che poi l’aritmetica probabilmente fra meno di due mesi sancirà il titolo, questo è un problema per gli altri che non hanno mantenuto i pronostici.

Nulla toglie all’orgoglio di una città in fermento e che ora sogna anche in Europa. Certo, come dice Spalletti, non bisogna sottovalutare l’Eintracht, che magari tenterà in avvio di sorprendere il Napoli, come ha fatto nel primo quarto d’ora a Francoforte, ma con scarsi risultati. E se per assurdo qualche giocatore entrasse meno concentrato in campo, ci sarà l’urlo del Maradona “The Chaaampiooons!” a fornire il pieno di adrenalina.

Fonte: Gazzetta