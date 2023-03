De Core: “Kvara-Osimhen meglio di Messi-Mbappé quest’anno, ma sarebbe follia rinunciare ad offerte superiori ai 100 milioni di euro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino, e ha parlato di Osimhen e Kvaratskhelia.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Kvara sta vivendo un sogno a Napoli, ma lo sta facendo vivere anche a noi tutti. Grazie a lui e al lavoro dei suoi compagni, il Napoli può ambire addirittura ad un ruolo da protagonista in Champions League. Domani si partirà da un risultato di vantaggio, gli azzurri sono più forti e non credo si andrà a sottovalutare un avversario come l’Eintracht. Ai quarti poi ci si andrà a confrontare con club di primo livello.

La coppia Kvaratskhelia-Osimhen? Ci sono giocatori superbi in tutto il mondo, ma quest’anno hanno fatto anche meglio della coppia Messi-Mbappé... Come tifoso poi dico che bisogna pensare solo a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, senza badare troppo al futuro e i possibili addii dei top player.

Il Napoli ha già opzionato il campionato e in Champions può davvero dire la sua: l’importante è non prendere sotto gamba la gara di ritorno contro l’Eintracht, ma chiudere subito il discorso qualificazione. Pensare poi che non arriveranno offerte dai top club per Kvara e Osimhen, per dirne due, è un’utopia. E lì bisognerà capire quale sarà il vero progetto di De Laurentiis e di Giuntoli, fermo restando che dinanzi a certe cifre nessun calciatore al mondo è incedibile.

Sarebbe una follia rinunciare a più di 100 milioni di euro a priori. De Laurentiis vuole costruire un ciclo e credo ci siano tutti i presupposti per farlo. Trapp al Napoli? E’ stata un’estate strana per la questione portiere, sembrava che il povero Meret fosse un brocco da mandare in Serie C. E invece solo col suo merito si è guadagnato un posto da protagonista in questo Napoli. Gli azzurri sono in mani sicure”.