Altomare: “Il centrocampo del Napoli è completo, Lobotka è un giocatore di una velocità incredibile”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Altomare, ex calciatore, e ha parlato di Lobotka e del centrocampo del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è stato superiore in tutto e per tutto nella gara d’andata contro l’Eintracht. Poteva finire con più gol di scarto ma è un risultato molto importante. Se il Napoli può arrivare fino un fondo? Perché no? Ha una rosa di tutto rispetto, sta dimostrando in Italia di dominare il campionato e anche in Champions sta dimostrando il suo valore soprattutto come gioco di squadra. Nella partita fatta in casa dell’Eintracht, il Napoli li andava a prendere nella loro area di rigore. Il Napoli ha cambiato tanto e Spalletti è riuscito a dare la svolta, bisogna fare i complimenti a questo allenatore e allo staff. Vedere il Napoli non è mai scontato, la squadra è imprevedibile ed è piacevole vedere una partita degli azzurri.

Il centrocampo del Napoli è completo, Lobotka è un giocatore di una velocità incredibile, abbina tecnica e controllo orientato a tagliare le linee, è fantastico. Anguissa ha forza e tecnica. Zielinski sta cercando di farsi valere sempre di più in un contesto dove si è fatto amare. Domani sera sarò al Maradona. Quando giocavo col Napoli ero spesso con i giocatori che hanno vinto lo scudetto, c’era davvero una bella aria. La consapevolezza di tifare e di seguire una squadra forte non deve penalizzare, bisogna continuare a sostenere il Napoli in campionato e Champions e godersi questa squadra”.