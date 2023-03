SERIE A – Milan-Salernitana: finisce in pareggio, ed i padroni di casa perdono un’occasione d’oro

SERIE A – Ecco il riepilogo della partita di Serie A, tra Milan e Salernitana, del lunedì 13 marzo. Partita valida per la ventiseiesima giornata, giocata allo Stadio “S. Siro“, di Milano, ed arbitrata da F. La Penna.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

Rafael Leao (AC Milan) al 23′, ha una grande occasione in seguito ad un rimpallo su un difensore in area, ma colpisce il pallone troppo forte e il tiro si spegne largo sulla destra. Olivier Giroud (AC Milan), al 29′, riceve palla in area dopo il corner e per poco non segna, il pallone esce di poco sopra la traversa. Grigoris Kastanos (Salernitana), al 33′, arriva su un passaggio nell’area ma il suo tiro basso sul palo destro viene intercettato. Fischio dell’arbitro, Salernitana ha a disposizione un calcio d’angolo. GOAL!!! Angolo perfetto, al 45’+1′, di Ismael Bennacer che trova in area Olivier Giroud (AC Milan) che stacca alto e con freddezza insacca all’angolino basso di destra.

SECONDO TEMPO

L’arbitro mostra il giallo a Olivier Giroud (AC Milan). Nessun dubbio, il cartellino era giusto al 59′, e l’attaccante salterà la trasferta ad Udine, a causa di questo giallo. GOAL!!!! Al 61′, Domagoj Bradaric imbecca Boulaye Dia (Salernitana) all’interno dell’area che trovatosi senza marcatura punisce il portiere sulla sinistra. Tutti chiamano rigore dopo che Theo Hernandez (AC Milan), al 64′, è stato abbattuto in area. I giocatori inseguono l’arbitro ma il direttore non ne vuole sapere, niente rigore, si gioca. Domagoj Bradaric (Salernitana) entra un po’ troppo deciso nel contrasto. Federico La Penna gli fischia fallo. Rigore! Milan dovrà scegliere chi mandare in battuta. Arbitro non sicuro, e si va al VAR. Basiti i giocatori del Milan dopo che Federico La Penna è tornato sui suoi passi. Dopo il consulto col VAR il rigore è stato ANNULLATO.

Divock Origi (AC Milan) arriva velocissimo in area e prova a piazzare il pallone di testa sulla sinistra.. Guillermo Ochoa mostra tutta la sua prontezza e para bene. Krzysztof Piatek (Salernitana), all’82’, tenta il tiro dal limite mirando alla destra, ma non ha fatto i conti con Mike Maignan che sfodera un intervento prodigioso e para. Alessandro Florenzi (AC Milan), all’87’, è il primo ad arrivare su un pallone vagante all’interno dell’area e rapidamente lascia partire il tiro verso la destra. Il tentativo però viene miracolosamente fermato sulla linea di porta da un difensore. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), al 91′, si impegna per agganciare un brutto passaggio e dal limite va al tiro. Il pallone è inidirizzato all’angolino basso di sinistra, Guillermo Ochoa è fuori posizione, ma con un bel tuffo riesce a sventare il pericolo. Dopo 9′ minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine col triplice fischio.

Premi qui per altre notizie e sulla Serie A

A cura di Antonio Pisciotta