F. Benussi, ex portiere: “Non credo abbia sofferto l’esordio, è uno ‘freddo’ e spavaldo”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Benussi, ex portiere del Verona (tra le altre): “L’esordio di Gollini contro l’Atalanta è stata la chiusura di un cerchio per lui. A Bergamo aveva fatto cose importanti. Non credo abbia sofferto l’esordio a freddo col Napoli, lui è uno freddo e spavaldo. E’ sceso con grande tranquillità ed è molto abile nel gioco coi piedi. Gollo è un portiere di valore, è arrivato a Napoli per farsi trovare pronto in momenti come questi. Ora ha avuto un buon inizio ed è entrato in un contesto vincente. Ha iniziato col piede giusto a Napoli, anche se davanti ha chi sta facendo meglio di lui. Non sarà facile conquistare punti persino in chiave Nazionale. Il futuro al Napoli? Napoli è una piazza importante e difficile per qualsiasi portiere. Ora sta diventando anche un top club europeo e Spalletti avrà bisogno di due-tre portieri forti e competitivi, quindi sia Gigi che Meret possono fare la fortuna del Napoli. E magari aggiungerne anche un terzo emergente e di prospettiva. Il Napoli ha la porta stra-coperta per il futuro, anche perché entrambi sono ancora molto giovani. Napoli-Eintracht e Gollini titolare? Sarà una gara fondamentale per il Napoli, non bisognerà pensare troppo al risultato dell’andata. Meret ha giocato tante partite, uno o due turni di riposo potrebbe concederseli e questo potrebbe essere il momento ideale. Gollini è un portiere pronto e l’ha dimostrato. Se fossi in Spalletti, potrei anche pensare di continuare a schierare Gigi per la gara di Champions. E poi dalla prossima riprendere le solite gerarchie tra i pali”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo