CALCIO FEMMINILE – A. Lorenzon (centr. A. Spal): “Organizzazione e piani futuri da Top Club a Ferrara”

Alessia Lorenzon, una classe 2000 abituata alle battaglie, quelle vere. Una stagione con la maglia spallina da assoluta protagonista di centrocampo e che proietta la calciatrice estense come una delle migliori interpreti del ruolo, nella categoria e non solo. Dopo la vittoria di domenica la siamo andati così ad intervistare.

Cosa vuol dire per una calciatrice come te essere arrivata in un top club come l’A. SPAL? “Giocare per l’A. SPAL è motivo di grande orgoglio per me. Vestire questi colori è allo stesso tempo però una responsabilità: scendere in campo la domenica per difenderli ti fa sentire importante all’interno del progetto.”

Sappiamo di un’organizzazione incredibile: dagli addetti che vi curano gli alloggi ai trasporti per la calciatrici e così via… Quanto motiva tutto ciò una calciatrice? “Poter fare affidamento sull’ottima organizzazione extra-campo permette a noi giocatrici di focalizzare tutta la nostra concentrazione negli allenamenti e nelle partite.”

Campionato combattuto, le sensazioni per la prossima gara a Bologna? “Il livello del campionato si è alzato indubbiamente ed ogni partita nasconde le proprie insidie. Noi dobbiamo affrontare questa ultima fase sapendo che ogni domenica ci sono in palio i tre punti, a prescindere dall’avversario che incontriamo. Sicuramente quella contro il Fossolo sarà una partita contesa: abbiamo avuto modo di conoscere il loro potenziale durante la prima fase del campionato.

Ad ogni modo, noi entreremo in campo sicure dei nostri mezzi, cercando di sfruttarli al massimo.”

Il vostro avversario. “Arrivati a questo punto, dopo aver già affrontato tutte le squadre del campionato, ritengo che il Modena sia la grande avversaria in questo girone.

Hanno dimostrato di essere una squadra unita e compatta, capace di esprimere un buon gioco e di rimanere in partita fino al triplice fischio.”

Quale sono i tuoi obiettivi stagionali e dove pensi possa arrivare in un breve futuro la compagine estense. “I miei obiettivi stagionali sono in linea con quelli di tutta l’A. SPAL: tutti e tutte noi li abbiamo chiaro dal primo giorno di preparazione e stiamo lavorando duramente e con costanza per raggiungerli, sia in campionato che in Coppa Italia.”

Fonte: foto lospallino.com