Marchetti (Sky): “Tre rinnovi sono in dirittura d’arrivo”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Rinnovi in casa Napoli? Posso dire che ieri in città c’erano i procuratori di Lobotka per un rinnovo che deve essere solo formalizzato. Poi dovrebbero arrivare quelli di Rrahmani e Di Lorenzo che ancora non sono in una fase decisiva e conclusiva. E nemmeno l’opzione di Spalletti, per quello che mi risulta, è stata ancora utilizzata. Credo che ora il Napoli si concentrerà sul campo poi se le cose andranno come devono andare ci sarà tempo per parlare di rinnovi e prolungamenti. Hojlund non vale quanto Osimhen soprattutto per la capacità realizzativa del secondo, per la frequenza di gol. Nei numeri però non sono così dissimili. Tra Caprile, Cheddira, Baldanzi e Samardzic credo che per un eventuale futuro nel Napoli bisognerà considerare i movimenti in uscita dalla squadra azzurra. Tra i primi due, che sono in parte proprietà di De Laurentiis, per me Caprile ha già dimostrato di essere un grande giocatore, un grande portiere. Di Cheddira parliamo spessissimo, anche lui sta facendo un campionato straordinario, è arrivata per lui addirittura la convocazione ai Mondiali. Oggi trovare spazio in questo Napoli è difficilissimo e Simeone, quando gli è stato dato spazio, ha fatto cose egregie. In teoria meriterebbe una maglia da titolare anche in un’altra squadra italiana o europea. Il Cholito ha stupito in positivo, raggiungendo uno step in più. E’ importante e decisivo quando viene utilizzato, dote rarissima soprattutto negli attaccanti».