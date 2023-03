Dario Marcolin (Dazn): “Avrei forse solo una tentazione di far giocare Elmas”

Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«L’Atalanta domani sera andrà e prendere uomo contro uomo gli azzurri, cercando di rimanere corta come ha fatto la Lazio. I bergamaschi sono discontinui ma mi aspetto da loro una gara importante, perché contro i più forti tutti tendono a fare la partita della vita. In attacco gli orobici sono abbastanza indecifrabili, quello che ho notato è che le squadre che l’hanno affrontata a viso aperto hanno trovato difficoltà. Diciamo che il Napoli farà la sua solita gara e l’Atalanta sarà costretta ad adeguarsi, ma gli azzurri dovranno stare attenti a non lasciare troppo campo aperto a quella che per me è la squadra più tedesca della serie A: bisognerà stare attenti. Credo che la sconfitta con la Lazio sia stata salutare per il Napoli, come ha detto De Laurentiis, perchè ora affronti con maggiore concentrazione le prossime gare. Forse involontariamente la vittoria del Bologna contro l’Inter ha creato nel Napoli un po’ di eccesso di sicurezza che si è riversato nella sfida con la Lazio. Lo si è capito dopo 10 minuti dall’inizio della scorsa partita che non era la solita squadra. Spalletti confermerà il blocco degli ultimi tempi? Giustamente il tecnico non lascia la strada vecchia per la nuova, con i cinque cambi poi si può cambiare il destino di una partita. Avrei forse solo una tentazione di fare giocare Elmas e non Zielinski, ma credo che alla fine giocherà il polacco»