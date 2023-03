Capozzucca (Ex Ds): “Il Napoli non avrà contraccolpi contro l’Atalanta, su Hojlund come erede di Osimhen…”

Stefano Capozucca, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato di Napoli-Atalanta.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

«Gasperini non è solo un amico ma è un fratello per me… Domani al “Maradona” sicuramente il tecnico non sta pensando a nessuna trappola in particolare, ha in mente la sua identità di gioco, penserà a fare la sua partita come ha sempre fatto. Il Napoli, che ha semplicemente ha avuto un incidente di percorso con la Lazio, è quasi insuperabile e quindi sarà un match interessante.

Osimhen-Kvaratskhelia e Hojlund-Lookman i migliori tandem della serie A? Sì, sono entrambi forti, la rivelazione assoluta sono stati specialmente i due dell’Atalanta. Non pensavo che Hojlund avesse un impatto del genere con la serie A vista l’età. In serie A ci sono diversi allenatori bravi, ma Spalletti e Gasperini sono i più bravi nel migliorare i calciatori: con loro i giocatori hanno un’evoluzione importante.

Inoltre i due tecnici non guardano mai la carta d’identità, in Italia invece abbiamo diversi tecnici che vengono condizionati dall’età. Hojlund erede di Osimhen? Potrebbe essere un’idea, ma il club ha anche Simeone e soprattutto l’amico Giuntoli saprebbe come fare, nell’eventualità. Domani sera il Napoli non avrà nessun contraccolpo, la squadra ha già dimostrato maturità, confermata anche in Champions nella gara di Francoforte. Sfidare l’Atalanta non è mai semplice, ma gli azzurri sono favoriti, anche se per vincere devono dare il massimo».