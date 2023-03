SERIE A – Spezia-Inter: succede tutto nel secondo tempo. L’Inter frena la corsa agli azzurri

SERIE A – Ecco il commento della partita Spezia-Inter, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A; partita gioca allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia, dirige l’arbitro Marinelli.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

Al 3′ Lautaro Martinez (Inter) colpisce forte al volo da distanza ravvicinata ma il portiere mostra incredibili riflessi e riesce a fermare il tiro. Lautaro Martinez (Inter), poco dopo ha una buona occasione per segnare. Si fa spazio per il tiro e tenta la fortuna dalla distanza mirando all’angolino basso di sinistra. La sua conclusione non è male ma Bartlomiej Dragowski para alla grande. Gioco fermo, l’arbitro Livio Marinelli, al 10′, deve aver ricevuto una segnalazione dal VAR per il rigore reclamato in precedenza da Inter . Rigore concesso, sul dischetto ci va Lautaro Martinez che calcia sulla destra del portiere ma lo stesso intuisce alla grande e para.

Romelu Lukaku (Inter), al 20′, trova un po’ di spazio in area e tira di prima intenzione sopra la traversa. Tiro alto e abbastanza brutto. Kevin Agudelo (Spezia), al 32′, raccoglie palla in area e va al tiro con rapidità ma il pallone si stampa sulla traversa. Lautaro Martinez (Inter), al 42′, calcia alla grande sotto la traversa ma il portiere ci mostra tutti i suoi riflessi ed in tuffo evita che il pallone entri in rete. Inter costringe gli avversari a concedere un tiro dalla bandierina. Dopo 3′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Goal annullato a Lautaro Martinez per fuorigioco al 46′. GOAL!!!! Al 55′, Daniel Maldini (Spezia) mostra tutta la sua bravura all’interno dell’area agganciando un bel passaggio e concludendo in rete all’angolino basso di sinistra. M’Bala Nzola ha fornito l’assist. Al 66′ Simone Inzaghi effettua 4 cambi per cercare di riprendere la partita, mettendo dentro Dzeko, Dumfries, Calhanoglu e Dimarco. Hakan Calhanoglu (Inter), al 70′, si libera e prova ad impensierire il portiere con un tiro dalla distanza. Gran tiro ma palla fuori di un soffio sulla sinistra. Denzel Dumfries (Inter), al 75′, cerca un compagno con un bel passaggio verso la porta ma uno dei difensori legge bene la giocata ed intercetta. L’arbitro e uno dei suoi assistenti segnalano il calcio d’angolo per Inter.

Salva Ferrer (Spezia), all’84’, è entrato con troppa decisione, Livio Marinelli interrompe il gioco e segnala la punizione. Sarà rigore per Inter. GOAL!!!! All’83’, Romelu Lukaku (Inter) con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile all’angolino basso di destra, niente da fare per Bartlomiej Dragowski. Denzel Dumfries (Inter), all’85’, è entrato con troppa irruenza sul suo avversario e Livio Marinelli fischia fallo. Chiamata dell’arbitro che vede un’infrazione. Siamo in area e dunque rigore per Spezia. GOAL!!!! M’Bala Nzola (Spezia), all’87’, la mette precisa vicino al palo destro dove Samir Handanovic anche allungandosi proprio non può arrivare. Lautaro Martinez (Inter), al 95′, calcia al volo dal limte dopo un rimbalzo. Il suo è un gran tiro che mette non poca apprensione a Bartlomiej Dragowski ma per sua fortuna sibila oltre il palo sinistro. Dopo 7′ minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara.

Premi qui per altre notizie e sulla Serie A

A cura di Antonio Pisciotta