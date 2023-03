Savoldi: “Napoli-Atalanta? Gasperini sta cambiando tanto, non dando stabilità e concretezza ai suoi”

Beppe Savoldi, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“La mia avventura a Napoli è stata fantastica e sono contento che ancora oggi i tifosi mi ricordino con affetto. In più, ho accompagnato il Napoli come telecronista, nella sua escalation, ho seguito tutto quello che gli azzurri hanno fatto dalla C al ritorno in serie A e questo mi rende ancora più orgoglioso.

Napoli-Atalanta? Mi aspetto che la squadra di Spalletti si riprenda, dopo una sconfitta bisogna sempre rimettersi in corsa, credo che i giocatori azzurri siano pronti, vorranno ritrovare i tre punti, credo che il ko con la Lazio sia stata salutare. L’Atalanta è un po’ in confusione, a Bergamo si nota che Gasperini sta cambiando tanto, non dando stabilità e concretezza ai giocatori che vanno in campo, credo che il Napoli possa approfittarne.

La vittoria del titolo? Diciamolo in modo cauto, non pronuncio quella “parola” ma credo che sinceramente questo campionato il Napoli possa solo perderlo. Il vantaggio in classifica, inoltre, consente ai partenopei di affrontare la Champions nel modo migliore. Osimhen? Numero 9 eccezionale, centravanti moderno, all’epoca il classico attaccante era un po’ diverso da oggi, il nigeriano rispecchia ciò che il calcio attuale richiede: ha corsa, senso del gol, una grande elevazione, ha tutto. E’ completo, non per niente è richiestissimo”..