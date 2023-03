Lo Monaco: “Ho sempre detto che quando il Napoli ha trattato Simeone, avremmo visto l’incidenza nei gol”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

“Ho sempre detto che quando il Napoli ha trattato Simeone, avremmo visto l’incidenza nei gol, è un animale d’area, si fa sempre trovare pronto, l’unico peccato è che davanti abbia un attaccante che sta facendo mirabilie come Osimhen, è un bene comunque che un giocatore come lui sia a Napoli. Ha ereditato dal papà la “garra” tutta argentina, ricordo che anni fa in uno dei miei viaggi in Sudamerica venne con me Beppe Furino, grande combattente e quando vide la prima partita in Argentina non pensava si menassero così tanto in campo. Ecco, il Cholito è come papà Simeone e molti argentini. Il Cholo in Italia? Sarebbe anche ora, ha fatto 650 panchine all’Atletico, prima o poi i grandi cicli hanno una fine, e penso a Wenger all’Arsenal. Se decidesse di andare via da Madrid avrebbe dei grandi pretendenti, nonostante magari le sue squadre non accendano la fantasia, perché pragmatiche e tendenti a non essere troppo spettacolari, ma sono concrete e vincenti. Il ko con la Lazio ci può stare, si è persa una gara contro una squadra che ha deciso di fare un certo tipo di calcio, sfruttando un episodio, mi pare evidente. L’Atalanta non credo si snaturi, farà il suo gioco ma di fronte si troverà una vera corazzata, pronta a fare grandi cose anche in Europa”.