Franco Porzio: “Scudetto o Champions…tutto, è questione di mentalità!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Porzio, campione olimpico

Factory della Comunicazione

“Se dovessi scegliere tra scudetto e Champions League? Personalmente vorrei vincere tutto per questione di mentalità, ma devo anche essere onesto perché preferirei lo scudetto essendo più a portata di mano, ma se potessi vincere la Champions sceglierei quella. Noi dobbiamo pensare a noi, siamo superiori e non mi interessano gli altri. È ancora più bello in Europa. Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, ma che il Napoli deve vincere. Se domani il Napoli dovesse vincere, al 95% avrebbe vinto il campionato.

Quanto può arrivare lontano in Champions? A livello internazionale io non vedo niente di semplice, è un altro sport. Forse il Napoli è l’unica squadra che può giocare, ma non metto le mani sul fuoco sull’arrivare fino in fondo. Dico che il Napoli non è una pretendente a vincere questa Champions, ma può dare fastidio alle grandi.

Il calcio ed il poco coraggio nel lanciare i giovani? È un discorso molto complicato e vale per tutti gli sport. Si è preferito far giocare in determinati ruoli giocatori che vengono da fuori. Si preferisce far arrivare persone e dargli lo spazio destinato ai giovani. Le società spendono di meno ed è più facile comprare fuori. In casa devi avere una struttura. Con un paio di giovani recuperi i soldi che investi per i centri sportivi che crei. Le società italiane si sono dedicate più agli stranieri che agli italiani”.