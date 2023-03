B. Savoldi, ex calciatore: “Sono ottimista, in questo periodo la squadra è in forma”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli e Atalanta: “Di centravanti non ce ne sono molti, anche Mancini fa fatica a trovarne. Simeone è un vero numero 9, non è un ‘falso nueve’ è un attaccante che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra. Non ha le caratteristiche fisiche di Osimhen, ma è molto rapido, svelto, quando si trova nei pressi dell’area di rigore sa come mettere la palla in rete. Osimhen tra i più forti centravanti d’Europa? Sicuramente sì, è un giocatore che, ora come ora, se non è tra i top 3, è tra i più forti in Europa.

Factory della Comunicazione

Per quale attaccante si potrebbe fare un’offerta clamorosa? Hojlund è un attaccante di queste caratteristiche e qualità, potrebbe essere quello con un futuro roseo. È giovane, ancora deve dimostrare le sue potenzialità e qualità. Tra lui e Osimhen, dico comunque Osimhen che è difficile da sostituire al momento. Se verrò a Napoli per lo scudetto? Se non mi impegnano come nonno, ci sarò sicuramente. Se c’è un calciatore che mi somiglia? Non credo. Ricordi sulla città di Napoli? Incredibile perché è molto particolare ed io volevo conoscerla, entrare nel tessuto sociale di questa città. Napoli-Atalanta e Napoli-Eintracht? Sono ottimista, in questo momento è una squadra organizzata che ha gioco, fantasia, ha tutto. Gasperini, in questo momento, è in confusione, continua a mettere in campo formazioni diverse. Mi dà l’impressione di non dare identità alla squadra”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Napoli Centrale