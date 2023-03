UpBit: parla Kim: “Lo scudetto per essere ricordato in campo per il futuro”

Il centrale del Napoli, intervenuto sui social a UpBit, sponsor azzurro, ha ricordato il suo esordio nello spogliatoio col balletto diventato subito virale: «Tutti conoscono Gangnam Style e non mi sono allenato, ma l’ho fatto solo una volta e mi imbarazza anche parlarne. Non riesco a guardare il video, non lo farò più».

Non gli crea imbarazzo esporre in vetrina la propria ambizione: «Ho una gran voglia di vincere. Lo scudetto a Napoli manca da tanto tempo e puntiamo al successo. Il mio obiettivo è anche quello di crescere e di essere ricordato nel tempo per quello che ho fatto in campo. Vorrei diventare quel giocatore che ti viene subito in mente il nome. Gol? Preferisco non subirne piuttosto che farne».