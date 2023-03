Stefano Agresti (giorn.): “Adl ambisce all’accoppiata scudetto-Champions”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Forza Napoli Sempre”, condotto da Gianluca Gifuni è intervenuto l’editorialista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti. “Per me dopo la sconfitta con la Lazio non è cambiato niente. Il Napoli non ha giocato una partita al massimo ma mi sembra comprensibile. La Lazio, invece, ha fatto la partita perfetta. Certo che se il Napoli da agosto gioca sempre al massimo ci sta che possa perdere una partita altrimenti non sarebbe una squadra di umani. Credo che Hojlund sia un progetto di grandissimo giocatore. Penso che abbia delle qualità straordinarie. Rispetto a Kvara e Osimhen, Hojlund e Lookman non sono stati così continui. Mi auguro che Hojlund rimanga da noi proprio perché di grande prospettiva. Credo che sia giusto che De Laurentiis ambisca all’accoppiata scudetto-Champions. Lo scudetto il Napoli ce l’ha in mano e in coppa è una squadra assolutamente competitiva. Credo che le altre squadre, anche quelle più forti d’Europa, vogliano evitare il Napoli dai quarti in poi. Non dimentichiamo che il Napoli ha reso nullo l’Eintracht Francoforte; non credo sia il favorito per una vittoria in Champions ma il Napoli deve essere temuto da chiunque”.

