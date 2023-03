Iaria: “ADL abbatte i costi ed è primo in classifica: è questa la strada da seguire”

“Il calcio italiano durane l’emergenza pandemica ha speso 2,8miliardi e mentre tutti lamentavano i danni chiedendo aiuti allo stato, gli stipendi della serie A crescevano, al pari degli ammortamenti. Il calcio italiano ha sempre avuto costi più alti dei ricavi e questi 200 milioni in più di stipendi della scorsa stagione rispetto al 2018/19 dà l’esatta dimensione di quello che siamo diventati: un calcio che vive al di sopra dei propri mezzi e che non sta attento alle regole di bilancio pensando di spostare il problema più avanti anziché risolverlo.

I debiti fiscali sono stati spalmati in 60 rate con la solita logica: sposto un pò più in la il problema è vado avanti magari acquistando altri giocatori. Non solo in Italia è accaduto, anche in Premier, ma guardando al nostro territorio, dovremmo ripartire da zero e anche i tifosi dovrebbero armarsi di pazienza e immaginare un periodo in cui i costi vengano nettamente ridimensionati anche a costo di perdere competitività senza però escludere che pur abbattendo i costi si possa essere competitivi come è accaduto al Napoli. Nella stagione in cui De Laurentiis ha imposto una netta riduzione si trova in vetta alla classifica e credo che questa sia l’unica strada da seguire.