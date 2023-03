Garics: “Nessuno chiede al Napoli di vincere la Champions, ma gli azzurri possono arrivare fino in fondo alla competizione”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gyorgy Garics, ex calciatore, e ha parlato del Napoli in Champions.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Non ho visto un Napoli che ha perso meritatamente contro una Lazio che non ha stravinto. Certo, dopo pochi minuti c’è stato il salvataggio di Di Lorenzo sulla linea, ma il resto della partita non ha evidenziato una superiorità della Lazio per cui è vero che la Lazio ha vinto e non ha rubato nulla, ma poteva starci anche un pareggio o una vittoria del Napoli. Quindi, nessun passo indietro per ciò che concerne la prestazione degli azzurri, non c’è da preoccuparsi.

Gasperini dovrà fare qualcosa a Napoli visti anche i risultati delle ultime partite. Lo farà sicuramente, in che maniera non so dire, ma l’Atalanta ha bisogno di muovere la classifica se non vuole perdere l’Europa.

Il Napoli deve credere anche nella Champions. A questo punto della competizione non si può più dire che si è già fatto abbastanza. Il modo con cui il Napoli si sta comportando fa pensare che si può arrivare fino in fondo per cui bisogna pensare in grande, ma non deve diventare un’ossessione perchè nessuno chiede al Napoli di vincere la Champions. Più si va avanti e più la competizione diventa difficile per cui il Napoli si trova lì ed è giusto giocarsela, ma se non arrivasse fino in fondo, nessun dramma. Affrontare il Napoli in gara secca diventa difficile anche per le altre perchè la squadra è forte e compatta.

E’ dalla prima partita della stagione e anche in Champions che il Napoli si impone: tanti gol al Liverpool non li segna una squadretta. Tutto questo l’ho visto io e l’hanno visto anche gli avversari e per questo motivo che tutti vorrebbero evitare il Napoli.

Vengo a Napoli ogni 15 giorni, ma sarebbe una cosa carina se alla matematica certezza dello scudetto De Laurentiis convocasse me e tutti i ragazzi che hanno contribuito alla crescita della società. Sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli e ritrovarlo lassù mi riempie il cuore di gioia. A prescindere dalla festa, se ci sarà o meno, io sono davvero felice che il Napoli possa vincere lo scudetto”.