Foschi, ex ds: “Lui dice il contrario, ma ADL venderà il Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo: “De Laurentiis non è il mio presidente ideale, in passato ha sempre mostrato una prepotenza calcistica che non gli apparteneva all’inizio. Ha commesso qualche errore madornale in passato, ha licenziato delle persone illicenziabili per me e cambiato allenatori che non doveva cambiare. E poi in Lega si è sempre presentato in maniera antipatica, era quasi impossibile avere a che fare con lui. A me non è mai stato simpatico, lo dico francamente. Lo Scudetto? Vincere al Sud non è facile, anche se c’è un tifo più caloroso del Nord. Napoli è una grande città che merita e bisogna applaudire il lavoro fatto sinora. Il calcio italiano vive una crisi totale, ma il Napoli è stato bravo a lavorare bene in un momento dove gli altri si sono dimostrati in confusione. Vincere un campionato come lo sta facendo il Napoli, però, è un qualcosa di davvero notevole. L’Atalanta? Hanno lavorato in maniera diversa, puntando sul settore giovanile. Ormai i grandi club hanno abbandonato i propri vivai, mentre l’Atalanta è riuscita ad ottenere sempre risultati importanti. Ora alle spalle dei Percassi c’è un gruppo americano facoltoso, perché senza rischi di soffrire in questa crisi. Tenere alta la propria società è difficile, anche De Laurentiis arriverà ad una situazione simile. Benché dica il contrario per me ADL venderà il Napoli, non sputerà nel piatto dinanzi a tanti milioni offerti. Ora i napoletani fanno bene ad amarlo, ma è dura mantenere certi livelli di spesa in momenti come questi. Se non vai in certi giri o in certi sistemi, al Sud poi è ancora più difficile conservare un club ad alti livelli. La Champions? Questo Napoli può arrivare in finale, è una finalista davvero. Lo merita senza dubbio, sono completi in tutti i reparti”.

Factory della Comunicazione