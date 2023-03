Ecco i prossimi impegni della Gevi Napoli Basket

La situazione della GeVi Napoli nella Lega Serie A di basket non è purtroppo delle migliori. 14 punti dopo 20 giornate e penultimo posto d +4 dalla Reggiana. Lo spettro della retrocessione in A2 è quantomai concreto anche se, c’è da dire, che basterebbero pochi risultati positivi per risalire la china e trovare una facile salvezza. Verona, Brescia e Scafati sono, infatti, a pari punti con i partenopei, e l’Universo Treviso undicesimo in classifica dista solo due punti.

I match di questo mese del Napoli sono: in trasferta contro la Reggiana domenica 12 marzo; in casa contro il Brindisi domenica 19; fuori casa contro il Trento il 26 del mese. Tre partite che diranno molto sul prosieguo del campionato.

Reggiana-Napoli è la prima partita in calendario. Una partita sulla carta facile, ma tutt’altro che scontata. L’UNAHOTELS Reggio Emilia viene da quattro sconfitte consecutive ma è stata capace di portare a casa due incredibili vittoria consecutive: la prima in trasferta contro Trento per 68-84, la seconda in casa contro l’Olimpia Milano per 73-68. I ragazzi allenati da Dragan Šakota non sono quindi da prendere sottogamba, perché hanno dimostrato di saper fare lo sgambetto a chiunque.

Gevi Basket Napoli, invece, che viene dalla disfatta recente contro il Varese in casa e contro l’Universo Treviso in trasferta. L’ultima vittoria risale a un mese fa, contro lo Scafati. La partita di andata tra le due prossime avversarie decretò la vittoria per il Napoli con il punteggio di 73-67. Il vantaggio accumulato nei primi due tempi (21-14, 19-12) bastò per garantirsi la vittoria finale nonostante il tentativo di rimonta dei reggiani (15-20, 18-21). Quella di domenica sarà però una sfida tutta diversa, nella quale la Reggiana potrebbe far valere il fattore campo.

Segue la partita al PalaBarbuto del 19 marzo contro il Brindisi. Happy Casa che occupa l’ottavo posto in classifica con 22 punti e deve ottenere punti se vuole mantenere l’accesso ai play-off e possibilmente salire più in alto possibile. Attualmente ci sono ben cinque squadre a quota 22, perciò ogni punto conta per salire in classifica. La New Basket Brindisi ha messo a segno cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, e domenica 12 affronterà l’Olimpia Milano prima di vedersela con il Napoli.

La partita di andata tra le due squadre è terminata 77-70 al PalaPentassuglia, con gli ospiti che sono riusciti a strappare solo il terzo dei quattro tempi regolari. Una partita di ritorno che si preannuncia comunque combattuta e dove i ragazzi di Cesare Pancotto daranno sicuramente il meglio.

Chiudiamo il mese con la partita del 26 marzo in trasferta a Trento. Trento attualmente quinto in classifica con 22 punti e recentemente vincitore nella partita contro il Brescia. L’Aquila Basket Trento viene però da un periodo fatto di alti e bassi, fatto di buoni risultati in campionato ma da pesanti sconfitte in EuroCup. Di certo la stanchezza si farà sentire nel match contro il Napoli, che dal canto suo avrà più tempo per recuperare le energie in vista della partita di domenica.

La partita di andata del 10 dicembre 2022 fu propizia per i padroni di casa, che si imposero sugli avversari per 69-58 vincendo tre tempi su quattro e pareggiando il secondo (16-15, 14-14, 18-16, 21-13). Una vittoria anche nel ritorno sarebbe un risultato ottimo per la Società Sportiva Napoli Basket, che potrà così garantirsi punti utili da qui al 7 maggio, ultima giornata di campionato.