Champions – Napoli/Eintracht. Axel Hellmann: «Ingerenza grave e inaccettabile dello Stato italiano»

A l tro che tarallucci e vino: la storia del divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi dell’Eintracht per il ritorno degli ottavi di Champions in programma mercoledì alle 21 al Maradona è finita a pizza con l’ananas. Il senso? È anche così che il popolo dei seguaci del club tedesco ha protestato sul web: inondando i social del Napoli con le immagini di spaghetti spezzati e della pizza Hawaii – con l’ananas, appunto – una sorta di sacrilegio culinario secondo le tradizioni partenopee che evidentemente per l’occasione assume un significato dissacrante e offensivo. Un insulto, per intenderci.

Factory della Comunicazione