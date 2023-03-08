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Ufficiale – Serie B, gli arbitri della 29^: Santoro a Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 marzo.

 

Factory della Comunicazione

CAGLIARI – ASCOLI    Venerdì 10/03 h. 12.30

MIELE G.

CIPRESSA – LOMBARDI

IV:      PEZZOPANE

VAR:     DIONISI

AVAR:       BOTTEGONI

 

BENEVENTO – COMO    h. 14.00

SANTORO

DEI GIUDICI – MARCHI

IV:      TURRINI

VAR:     MINELLI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MARGANI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

CITTADELLA – PALERMO      h. 14.00

MASSIMI

SACCENTI – CIPRIANI

IV:       MACCARINI

VAR:      PATERNA

AVAR:       GARIGLIO

 

MODENA – PISA      h. 14.00

VOLPI

MIELE D. – SECHI

IV:     CALDERA

VAR:     MARINI

AVAR:     MUTO

 

PARMA – SUDTIROL    h. 14.00

ZUFFERLI

VIVENZI – MASTRODONATO

IV:      MAROTTA

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     LIBERTI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

PERUGIA – REGGINA    h. 14.00

AYROLDI

BACCINI – PERROTTI

IV:     COLLU

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

 

VENEZIA – BRESCIA    h. 14.00

IRRATI

LOMBARDO – GARZELLI

IV:     PANETTELLA

VAR:     NASCA

AVAR:     LONGO S.

 

BARI – FROSINONE      h. 16.15

AURELIANO

SCATRAGLI – DI GIOIA

IV:     COSTANZA

VAR:      FOURNEAU (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MERAVIGLIA  (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

COSENZA – SPAL     h. 16.15

CHIFFI

BRESMES – LO CICERO

IV:       GRASSO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

 

GENOA – TERNANA    Domenica 12/03 h. 16.15

CAMPLONE

VALERIANI – MASSARA

IV:     DELRIO

VAR:     BANTI

AVAR:      PAGANESSI

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