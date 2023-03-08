Ufficiale – Serie B, gli arbitri della 29^: Santoro a Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 marzo.
CAGLIARI – ASCOLI Venerdì 10/03 h. 12.30
MIELE G.
CIPRESSA – LOMBARDI
IV: PEZZOPANE
VAR: DIONISI
AVAR: BOTTEGONI
BENEVENTO – COMO h. 14.00
SANTORO
DEI GIUDICI – MARCHI
IV: TURRINI
VAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MARGANI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CITTADELLA – PALERMO h. 14.00
MASSIMI
SACCENTI – CIPRIANI
IV: MACCARINI
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
MODENA – PISA h. 14.00
VOLPI
MIELE D. – SECHI
IV: CALDERA
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
PARMA – SUDTIROL h. 14.00
ZUFFERLI
VIVENZI – MASTRODONATO
IV: MAROTTA
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: LIBERTI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PERUGIA – REGGINA h. 14.00
AYROLDI
BACCINI – PERROTTI
IV: COLLU
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
VENEZIA – BRESCIA h. 14.00
IRRATI
LOMBARDO – GARZELLI
IV: PANETTELLA
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
BARI – FROSINONE h. 16.15
AURELIANO
SCATRAGLI – DI GIOIA
IV: COSTANZA
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
COSENZA – SPAL h. 16.15
CHIFFI
BRESMES – LO CICERO
IV: GRASSO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
GENOA – TERNANA Domenica 12/03 h. 16.15
CAMPLONE
VALERIANI – MASSARA
IV: DELRIO
VAR: BANTI
AVAR: PAGANESSI