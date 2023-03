Spalletti, la Champions, la gestione De Laurentiis, la bellezza del Napoli: così la pensa il Ct Mancini

Un estratto dalla lunga intervista rilasciata da Mancini a Il Mattino. Le sue parole sugli azzurri

C’è la possibilità per questo Napoli di arrivare in alto anche in Champions?

«Perché no? Chiaro, è faticoso restare a questi livelli su due fronti per tutta la stagione, ma per il tipo di calcio che sta mostrando in questo periodo, io non credo che il Napoli possa porsi dei limiti. Davvero, tutto può succedere anche in Champions perché è davvero una squadra forte».

Quali squadre la divertono di più da guardare in tv?

«Napoli e Atalanta e in Europa il City, il Real Madrid e nonostante i problemi anche il Psg».

Zaniolo è stato il primo, poi Tonali e ora Pafundi: ma dalle giovanili abbiamo speranze per il futuro?

«Le qualità di Pafundi sono enormi, ma bisogna accorciare i tempi… Ce ne sono tanti bravi ma non giocano. Ed è questo il problema».

Cosa la colpisce di più di questo Napoli?

«La serenità con cui va in campo, contro ogni avversario. La tranquillità che si continua a vedere anche quando ci sono i cambi, sembra che non succeda nulla e che non ci sia mutazione tra chi entra e chi esce. L’identità della squadra resta intatta. Giocano proprio un bel calcio».

È una vittoria, quella del Napoli, anche di un certo modello gestionale, non trova?

«De Laurentiis ha fatto un grande lavoro in questi due decenni in cui guida il club. Lo ha preso in serie C e lo ha portato quasi a vincere lo scudetto. Ogni anno migliora la squadra nonostante venda, inevitabilmente, anche i suoi calciatori migliori».

Fonte: Il Mattino