Simeone, Cons. Comune Napoli: “Non sono state concesse le bandiere ai tifosi del Napoli e questa è una scemenza!”

Il Consigliere del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Quando ci sono limitazioni come quelle imposte ai tifosi dell’Eintracht, bisogna sempre riflettere. Se il Ministero degli Interni ha deciso di interdire questa trasferta, un motivo ben chiaro ci dovrà pur essere. Dalla Germania c’è stato più di uno scivolone da qualche consigliere comunale tedesco, invito loro a non perdere il proprio aplomb e non sparare sentenze da tifosi. L’esclusione del Napoli dalla Champions è qualcosa da non richiedere in queste sedi, piuttosto pensassero alla propria squadra che rischia davvero di andare fuori dalla competizione. Quando c’è un tavolo per l’ordine pubblico, non si scherza e si resta seri. Piuttosto zoomerei anche sulla questione dei controlli al Maradona. Non sono state concesse le bandiere ai tifosi del Napoli e questa è una scemenza! Poi ci sono stati ben nove botti sparati dai tifosi laziali, non controllassero nel dettagli soltanto i napoletani… Il tifoso medio napoletano è un tifoso godereccio e carnale, il nostro è un tifo semplice e popolare. Le frange ultras non vanno mischiate al tifo di tutti i giorni, quindi non bisogna essere troppo restrittivi. Tante cose potrebbero essere superate, ormai chi vive lo stadio vede che le tribune sono piene di famiglie e ragazzini. Chi si occupa della sicurezza fa bene a tenere sempre alta la tensione, ma non bisogna poi esagerare e spegnere lo stadio Maradona. Abbiate pazienza tutti”.

