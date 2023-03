Priorità Atalanta: l’Eintracht ed il turnover possono aspettare

L’Eintracht può aspettare insieme con il turnover. La priorità è in programma sabato alle 18 e si chiama Atalanta e Spalletti, cascasse il mondo, manderà in campo la (sua) formazione migliore. A parte il suo compleanno, nessuno festeggerà niente e nessuno alzerà le mani dal volante fino alla fine. E non si tratta di una frase di circostanza. All’andata la questione Dea fu risolta da Osimhen ed Elmas e sabato, visto l’inseguire ancora un posto in Champions, i nerazzurri saranno senza dubbio concentrati ed arrabbiati. Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto e tantomeno di gestire in vista dell’Eintracht, e così le candidature di Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano reggono per una mera valutazione tattica. Ovvero: il signor Luciano riflette come ha sempre riflettuto su questi due cambi, ma non è escluso che riconfermerà gli undici della Lazio. E comunque, con Mario Rui squalificato per un altro turno, oltre non andrà.