Pondrelli: “Il Napoli non deve temere nessuno, può fare grandi cose anche in Champions”

Giuseppe Pondrelli, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli e Francesco Marciano, sulle frequenze di Radio Marte.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Le partite in serie A sono tutte difficili, l’Atalanta è una formazione ostica da affrontare, se però gli azzurri giocano come hanno fatto finora, non credo abbiano difficoltà. L’Atalanta è quadrata, ha giocatori che negli anni sono migliorati, se il Napoli non ha contraccolpi psicologici per il ko subito con la Lazio credo non avrà alcun problema. Piuttosto, le difficoltà le avranno i nerazzurri.

La stanchezza? Potrebbe dipendere più dal fatto mentale che da altro, il Napoli venerdì ha fatto leggermente meno del solito, non ha giocato male, Durante la sosta le squadre hanno lavorato allo stesso modo, magari qualcuno è stato penalizzato di più per via dei Mondiali. Il Napoli è uscito benissimo, non ha avuto cali, le altre invece sì.