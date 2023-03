Per Luciano momento da gustare, c’è la saggezza della maturità. Unico in Serie A

A 64 anni ha esperienza e saggezza per godersi lo splendido momento sportivo, gustandolo morso dopo morso, senza fretta. È l’allenatore che ha vinto più partite in A negli ultimi quarant’anni: 281 su 546 panchine. E ora vive una stagione densa di grandi prestazioni e risultati da record: dai 20 gol nel girone di Champions, alla serie di 13 vittorie consecutive fra settembre e ottobre scorsi; dal miglior attacco alla difesa meno battuta. Ma ancora non è tempo di far festa. Bisogna arrivare sino in fondo e conquistare questo benedetto scudetto. E poi, perché no, andare avanti in Europa per scoprire davvero quanto forte è questo Napoli. Ma senza fretta o scorciatoie. Perché quando vieni da una carriera che tutti ti riconoscono di eccellenza, ma nella quale – e non proprio per colpa tua – spesso hai raccolto meno di quanto meritavi, allora l’annata buona va sorseggiata, come quella del buon vino che produce nella sua tenuta toscana. Fonte: Gazzetta

