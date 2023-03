Marchese: “Il Napoli è la squadra più forte del campionato, non deve preoccuparsi della sconfitta con la Lazio”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore, e ha parlato del Napoli.

“Napoli-Atalanta sarà una gara tosta, Gasperini non ha paura di giocare a viso aperto per cui si vedranno bei duelli. Già ai miei tempi l’Atalanta se la giocava sempre sui duelli e Gasperini sta andando avanti in tal senso e dall’altra parte ci sarà una squadra fortissima per cui immagino sarà una bella partita.

Con Gasperini dal martedì fino al giorno della partita non si smetteva mai di correre e ricordo un Napoli-Genoa, poco prima della partita, ci fece correre tantissimo, ma facemmo pure bene e se non sbaglio la pareggiammo. Non è mai cambiato, è sempre stato uno schietto, è un allenatore vincente.

Il Napoli è la squadra più forte del campionato, non deve preoccuparsi della sconfitta con la Lazio visto il largo vantaggio, ma metterci più attenzione nelle gare successive sì. Sono certo che Spalletti parlerà con i suoi e dare delle indicazioni alla squadra.

Kim è fortissimo, mi piace molto perchè è sempre attento, concentrato, è veloce. Kim e tutto il reparto sta disputando una grandissima stagione: il Napoli è veramente forte perchè tutti i reparti sono completi.

Non ho mai visto un Napoli così forte, ha qualcosa in più anche rispetto al Napoli di Cavani e Lavezzi. Anche quella squadra si batteva con tutte alla pari, solo che aveva sulla sua strada una Juve ancora più forte, cosa che quest’anno non è accaduto.

Il Torino e l’Atalanta giocano alla stessa maniera perchè entrambe puntano sui duelli, attaccano l’uomo in ogni zona del campo e i grandi giocatori quando vengono marcati così vanno in difficoltà”.