Magoni, doppio ex: “Napoli-Atalanta? Farò il tifo per il bel calcio”

Oscar Magoni, doppio ex di Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Napoli-Atalanta? Farò il tifo per il bel calcio (ride ndr)… E ce ne sarà tanto, si affronteranno due allenatori coraggiosi e due gruppi pieni zeppi di talento. Sarà una partita molto divertente, ne sono sicuro. Sia Spalletti che Gasperini hanno delle idee molto forti, ma vogliono far giocare le proprie squadre con qualità. Il Napoli ha margine in campionato ma vorrà rispondere, deve fare attenzione però all’Atalanta che al Maradona avrà poco da perdere. Un giocatore che deciderà Napoli-Atalanta? Difficile non scommettere sui soliti noti, entrambe le squadre hanno elementi che possono determinare questa partita in un un modo o nell’altro. Hojlund è un giovane che sta facendo molto bene, magari può essere la sua partita perché avrà gli spazi davanti per fare le sue progressioni e attaccare gli spazi con potenza. Nel Napoli, invece, davvero chiunque può deciderla. La testa già all’Eintracht? Non credo, Spalletti ha il polso della sua squadra e li tiene tutti concentrati. E poi l’Atalanta è una squadra che ti dà stimoli e ti allena bene alla sfida di Champions. Quindi sarà una gara propedeutica alla Champions, è la vigilia perfetta per certi sensi. Giuntoli? Non è una novità, è tra i migliori DS in Italia e lo ha dimostrato anche quest’anno. Ha sostituito i senatori con delle magie, ha costruito una squadra pazzesca. Gli va dato un 10 e lode. D’Amico? A lui va dato un buonissimo 8: il primo anno a Bergamo non era semplice, ma comunque sta tenendo il livello della squadra alta e la prospettiva per il futuro resta importante”.

Factory della Comunicazione