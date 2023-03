L’ex Montefusco: “È molto triste vedere uno stadio come il Maradona spoglio”

L’allenatore Enzo Montefusco è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Secondo me Gasperini non è bravo come è stato Sarri. L’Atalanta è una squadra che mette in difficoltà per le marcature quasi a uomo ma proprio per questo si possono determinare situazioni dove puoi avere più spazio. Il Napoli visto contro la Lazio sicuramente non è stata la grande squadra delle partite precedenti ed ha trovato Sarri che ha ingabbiato Lobotka e dato poco spazio agli attaccanti. Ma ci sta che il Napoli possa trovare una difficoltà ogni tanto. In merito al cosiddetto sciopero del tifo voglio sottolineare che per il calciatore è importantissimo sentire l’applauso e sentirsi incitato a giocare bene. Poi il fatto che il tifoso del Napoli non può andare allo stadio con la bandiera per me è impossibile. È molto triste vedere uno stadio come il Maradona spoglio. Kvaratskhelia ha doti molto importanti anche se in questo momento è leggermente appannato. Lui è giovanissimo, ha forza, volontà, furbizia calcistica e credo che se le cose andranno come devono andare potrebbe arrivare a vincere il Pallone d’Oro. Credo che Kvaratskhelia faccia parte di quei giocatori che un allenatore non debba togliere mai perché in qualunque momento della partita ti inventa la giocata e ti fa vincere la partita»