Kim: “I gol preferisco non farli fare; non riguardo quel video…”

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha parlato a UpBit, sponsor degli azzurri da fine anno. Ecco le sue dichiarazioni da TMW: “Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto! Perché ho ballato Gangnam Style il primo giorno in ritiro? Onestamente, tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po’, infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più.

Factory della Comunicazione

Adattamento a Napoli? La cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore. Qualunque tipo di calcio voglia adottare, tu fallo in fretta. Io cerco di farlo. Poi è facile integrarsi nella squadra e andare d’accordo con i compagni. Penso di essermi adattato, credo sia stato questo il mio segreto. Come voglio essere ricordato? Niente di esagerato. Vorrei diventare quel giocatore che ti viene in mente il mio nome. In modo che il nome di Kim Min-Jae possa essere ricordato. Sto cercando di farlo e spero di riuscirci. Qualità da goleador? In realtà preferisco non subire gol piuttosto che segnare. Io sono un difensore, quindi certo, se fai gol aiuti la squadra, ma io sono orgoglioso e il mio obiettivo è sempre finire la partita senza subire gol”.