Gautieri: Il Napoli sta facendo un campionato straordinario e una sconfitta ci può stare”. Sulla Champions…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carmine Gautieri, ex calciatore, e ha parlato del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Le sconfitte non fanno mai piacere, lo stesso De Laurentiis non sarà contento della sconfitta contro la Lazio, ma può succedere. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario sotto tutti gli aspetti e una sconfitta ci può anche stare. Questa squadra sta viaggiando a mille all’ora e poi va detto che anche contro la Lazio se l’è giocata. La sconfitta non deve allarmare, 15 punti di vantaggio sono tantissimi e rappresentano la grandezza del campionato che sta facendo il Napoli.

Spalletti sta mettendo i giocatori nella condizione perfetta per esprimersi al massimo. Il Napoli oggi ha le ali e nel campionato italiano sono anni che mancano. Non solo sotto l’aspetto finalizzativo, ma nell’uno contro uno le ali fanno la differenza. Zielinski lo conosciamo bene nella fase di possesso palla, ma anche in fase di non possesso dà un equilibrio importante alla squadra. Nel Napoli di Maradona c’era Fusi che non aveva i riflettori puntati addosso, ma quando mancava si vinceva pure, ma lo si faceva con difficoltà. Con questo voglio dire che ci sono dei giocatori che danno equilibrio.

Eintracht il Napoli deve fare molta attenzione perchè al di là del vantaggio della gara di andata, va giocata la partita con grande agonismo. Poi più si va avanti e più le difficoltà aumentano perchè le squadre sono sempre più forti in Champions. Anche le altre si preoccuperanno di incontrare il Con l’il Napoli deve fare molta attenzione perchè al di là del vantaggio della gara di andata, va giocata la partita con grande agonismo. Poi più si va avanti e più le difficoltà aumentano perchè le squadre sono sempre più forti in Champions. Anche le altre si preoccuperanno di incontrare il Napoli che deve continuare a fare ciò che sta facendo, poi qualcosa di buono arriverà.

Contro l’Atalanta sarà una partita di grandi spazi e il Napoli potrà sfruttare bene le occasioni che possono capitare, ma immagino che assisteremo ad una bella partita perchè le squadre sono ben organizzate dal punto di vista tattico, tecnico, di agonismo per cui vedremo tanti duelli avvincenti.

Quando ero a Napoli nessuno pensava che il Napoli potesse trovarsi oggi in questa posizione, ma De Laurentiis è bravo, ha avuto un progetto in testa che non ha mai cambiato e la progettualità in questo calcio fa la differenza. Ciò che manca a Napoli è solo un centro sportivo anche se va detto che la struttura di Castelvolturno è stata rinnovata. Anche il Bari, con lo stesso presidente è ad un passo dalla promozione e questo vuol dire che la proprietà è forte con un progetto ben definito. Napoli e Bari sono le società più importanti di Serie A e serie B, nonnulla è dato al caso”.