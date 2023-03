Dalla Palma: “Contro il Napoli in pochi hanno speranze, gli azzurri devono credere alla Champions”

“Napoli-Lazio è stata la partita perfetta di Maurizio Sarri rinunciando a qualcosa di suo perchè non siamo abituati a vedere questa Lazio. Negli episodi chiave gli è andata anche bene, al Maradona è stata la prima volta che Sarri ha impostato una partita un pò diversa dal solito pensando agli avversari. La Lazio di Sarri è un’altalena continua perchè fa una partita perfetta al Maradona e poi compromette il risultato nella gara successiva in casa. è stata la partita perfetta di Maurizio Sarri rinunciando a qualcosa di suo perchè non siamo abituati a vedere questa Lazio. Negli episodi chiave gli è andata anche bene, al Maradona è stata la prima volta che Sarri ha impostato una partita un pò diversa dal solito pensando agli avversari. La Lazio di Sarri è un’altalena continua perchè fa una partita perfetta al Maradona e poi compromette il risultato nella gara successiva in casa.

Per ciò che concerne il Napoli uno stop ci può stare e non so come si vive in città questa sconfitta, ma credo che contro il Napoli poche hanno speranze. L’Atalanta la sua partita perfetta l’ha fatta all’Olimpico proprio contro la Lazio di Sarri: vinse dominando il match in maniera totale, ma poi si è spenta quindi c’è da capire quale Atalanta affronterà il Napoli.

De Laurentiis fa bene a caricare il Napoli anche perchè la rosa azzurra è straordinaria ed in più ha quei 3/4 giocatori che stanno dando il 100%. Si è creata una miscela straordinaria in una stagione in cui in campionato è tale il vantaggio da poter pensare anche alla Champions. Certo, dirlo dopo la sconfitta con la Lazio fa un certo effetto, ma ma ci sono 5 partite di differenza per cui gestendo il campionato, può dedicarsi alla Champions. Poi è chiaro che contano molto cose tra cui il sorteggio, ma se il presidente ci crede, l’allenatore ci crede e la squadra ci crede, si può provare ad arrivare fino in fondo”.