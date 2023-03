Coppola: “Mi sembra giusto pensare sia allo scudetto che alla Champions, il Napoli è sempre andato vicino a grandi traguardi”

Nando Coppola, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte e ha parlato del Napoli e dello scudetto.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi sembra giusto pensare sia allo scudetto che alla Champions, al di là di tutto il Napoli è sempre andato vicino a grandi traguardi, quest’anno può davvero dire la sua, per me è stato raggiunto un equilibrio importante tra società, tifoseria e squadra, all’interno del gruppo stesso. Alla base di qualsiasi successo c’è l’equilibrio raggiunto da chi ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e gli altri, Spalletti lo sa ed è riuscito ad individuare con Giuntoli gli elementi per creare la giusta alchimia. Mi auguro non prevalga mai l’egoismo, perchè in questa stagione anche un solo minuto può valere tanto.

L’Atalanta? Ogni gara ha un’importanza elevata, sia per il campionato che per la Champions, bisogna affrontare una gara per volta, sicuramente possiamo parlare di scontro al vertice, sarà una partita propedeutica per mercoledì sera, bisognerà tenere alta la tensione. Mi aspetto un grande match, un riscatto del Napoli, che vorrà ripartire dopo il ko contro la Lazio. A Napoli ho vinto il campionato di B, le antenne dritte sono necessarie, la piazza te lo impone, dopo anni di aspettative è normale che sia così, credo che Spalletti e Giuntoli sapranno tenere a freno l’entusiasmo”.