Bordin: “Sarri non ha trovato l’antidoto per bloccare il Napoli”

L’allenatore dello Sheriff Tiraspol, primo nel campionato moldavo, Roberto Bordin, ex di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«Sì, anche noi siamo primi. ma purtroppo da noi ci sono i play off scudetto, per la prima volta varata in Moldavia, però abbiamo buone possibilità di vittoria. Ho visto Napoli-Lazio, poteva anche finire in parità, è stato solo un piccolo intoppo, sinora ha mostrato grande forza, sa quello che vuole, affronterà una Atalanta che è a caccia di punti per l’Europa e per avvicinarsi al Milan. Sarà una gara molto bella, non credo che Sarri abbia trovato l’antidoto per bloccare il Napoli ha avuto l’occasione per vincere la gara con la Lazio, l’Atalanta sa che non sarà semplice, il sostegno del Maradona può essere determinante. Spalletti quanto conta nelle fortune del Napoli? In questo momento sta influendo tanto, grande allenatore che sa gestire benissimo il gruppo, sa tenere tutti in tensione al massimo. Sono convinto che l’allenatore conti molto, più del classico 20%, specie quando hai grandi giocatori, perché serve bravura per gestirli».