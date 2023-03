Stop ai tifosi dell’Eintracht? Oggi arriva la decisione dell’Osservatorio

L’Osservatorio deciderà in queste ore. Ma c’è il rischio, concreto, che ai tifosi dell’Eintracht possa essere vietata la trasferta di Champions a Napoli. Una decisione che verrà preso alla luce, non solo, degli incidenti della gara di andata, ma anche dei numerosi precedenti e di una serie di informative legate a possibili “appuntamenti” tra fazioni differenti. Insomma, il Viminale sta monitorando la situazione e potrebbe, eventualmente, decidere anche per una soluzione restrittiva, ovvero quella di consentire l’acquisto del biglietto per il ritorno degli ottavi ai tifosi dell’Eintracht che partiranno con i vari voli charter organizzati in Germania in questi giorni. Un modo per limitare la presenza in città di tedeschi. Certamente, una situazione imbarazzante: ma si vuole evitare la solita “caccia all’uomo” o possibili scontri tra gruppi (anche di tifoserie differenti da quelle del Napoli e dell’Eintracht). Sotto questo punto di vista i segnali che arrivano in questure non sono incoraggianti. D’altronde, c’è un precedente che preoccupa: a Roma, in occasione di Lazio-Eintracht del 2018 i tedeschi misero la Capitale a ferro e fuoco (14 fermati) e tra loro c’erano anche “infiltrati” di altre tifoserie. Da qui, dunque, la valutazione del rischio. Che è altissimo e rischia di trasformare Napoli, non solo lo stadio Maradona, in una zona da presidiare per almeno due giorni. Lo stadio è già praticamente tutto esaurito, con questo punto interrogativo legato alla presenza dei fans dell’Eintracht nel settore ospiti: in ogni caso, sono già quasi 50mila i tagliandi venduti per la gara che può segnare l’approdo, per la prima volta nella storia del club azzurro, nei quarti di finale di Champions. Che sia una partita ad altissimo rischio e con la tensione alle stelle, lo dimostra anche il comunicato del club tedesco che ha avvertito: «A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni dei precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli, non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni a ridosso della partita e, soprattutto, di non indossare capi di abbigliamento dell’Eintracht». Ogni volta, purtroppo, bisogna fare i conti con questi rischi sull’ordine pubblico. Venerdì scorso, per esempio, nonostante i controlli serrati, alcuni tifosi laziali (poi identificati e arrestati) hanno lanciato dei petardi e dei bengala dagli spalti.

Factory della Comunicazione

A cura di Pino Taormina (Fonte: Il Mattino)