Pacchioni: “Napoli avvantaggiato in Champions rispetto a Milan e Inter. Sulla gara con l’Atalanta…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, e ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti impegnato in campionato e in Champions League.

Ecco le sue dichiarazioni:

“La crescita tecnica di Osimhen è stata accompagnata da una crescita di personalità. La Champions è un sogno per tutti, ma bisogna restare concentrati sul campionato, per quanto il grosso è stato fatto. In pochi avrebbero pensato ad un Napoli così protagonista ad inizio stagione, ma fa bene a crederci e a sperarci fino alla fine. La sconfitta con la Lazio è stata soltanto salutare: il vantaggio in Serie A è ancora ampio e dà sicurezza, però è suonato un allarme nella testa dei giocatori che torneranno a martellare con fame.

Neanche il Napoli deve dare qualcosa per scontato e la Lazio lo ha dimostrato, aiutando in qualche modo gli stessi calciatori azzurri. E questo potrà aiutare anche in Champions gli azzurri. Le italiane in Europa? Il livello resta inferiore alle grandi favorite, ma l’esperienza del Napoli ha dimostrato che nulla è scritto in partenza. Poi in un torneo come la Champions, tutto può accadere di partita in partita.

Napoli è avvantaggiata per i quarti, mentre Inter e Milan non sarà nulla di scontato. Le parole e la figura di De Laurentiis? Non è che questa aria nuova venga auspicata da un osservatore esterno… Quelli che stanno nella macchina il cambiamento poi non lo vogliono. ADL partecipa alle assemblee di Lega ed è rappresentato in UEFA, quindi se ha proposte concrete le portasse avanti. Parlare con i giornali e le televisioni serve a poco per il cambiamento, ma solo a crearsi notorietà e a tirare fuori i titoli. Altrimenti è mera propaganda.

La reazione con l’Atalanta? Un po’ ci sarà anche il pensiero del ritorno con l’Eintracht. Spalletti, però, fa poco turnover e punta sulla solita ossatura. Dopo essere inciampata con la Lazio, però, sono sicuro che il Napoli giocherà con un altissimo livello di attenzione”.