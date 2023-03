ESCLUSIVA – G. Signorelli (calcioatalanta.it): “Il Napoli? A Bergamo sono preoccupati dopo la loro sconfitta contro la Lazio”

La venticinquesima giornata di campionato è agli archivi e si pensa alla successiva. Spicca su tutte la gara di sabato pomeriggio al “Maradona” tra il Napoli e l’Atalanta. Partita che spesso ha regalato gol e spettacolo e certamente le premesse portano a tutto ciò. ilnapolionline.com ha intervistato il redattore di calcioatalanta.it Giordano Signorelli.

Sabato l’Atalanta ha pareggiato in casa con l’Udinese. C’è più soddisfazione per aver fatto passi in avanti, oppure delusione per il pari? “Direi entrambe le due emozioni. Nel senso che l’Atalanta ha sfiorato più volte la via del successo, soprattutto super la parata di silvestri su Toloi. Dall’altra però il rammarico di non averle concretizzate e l’aver lasciato per strada due punti che ci potevano essere utili per la classifica”.

In vista della sfida contro il Napoli quali calciatori saranno recuperati secondo te? “Domenica purtroppo abbiamo avuto due brutte notizie dall’infermeria. Nel senso che contro il Napoli mancheranno Zappacosta e Koopmeiners e che si aggiungono ad Hateboer. Su Scalvini credo che le sensazioni per un suo recupero possano essere positive. Attendiamo anche novità su Palomino e Zapata. Ci auguriamo di poter recuperarne qualcuno, altrimenti rischiamo di essere davvero contati, di quello che già non lo siamo in questo momento”.

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, a Bergamo cosa si dice della squadra di Spalletti? “C’è grande preoccupazione a Bergamo dopo la sconfitta di venerdì sera del Napoli. Nel senso che quando affronti una squadra reduce dalla sconfitta c’è sempre il rischio di affrontarla più carica che mai. Devo essere sincero gli azzurri contro i biancocelesti non mi sono affatto dispiaciuti, anzi meritavano qualcosa in più. L’auspicio dall’ambiente bergamasco è che il Napoli abbia la testa già al match di Champions. Detto ciò non credo che questo avvenga, mentre l’atalanta cercherà di fare la sua gara come nella sfida d’andata dove solo lo strapotere degli azzurri alla lunga ha fatto la differenza. Infine penso che Gasperini giocherà alla stessa maniera di sempre anche se come ti ho detto prima molto dipende dalla situazione infortunati”.

Si parla tanto del futuro di Hojlund. Secondo te resterà un altro anno a Bergamo, oppure andrà a giocare altrove la prossima stagione? “L’Atalanta in estate ha speso 18 milioni per il classe 2003 e come si sta vedendo è stato indubbiamente un investimento importante. Conoscendo la gestione del club l’obiettivo è quello di tenerlo un altro anno per farlo maturare a Bergamo. L’unico ostacolo possono essere le eventuali offerte dall’estero, oppure dal Napoli ove mai dovesse partire Osimhen. In questo momento però non ci sono questi segnali e perciò il danese potrebbe restare anche la prossima stagione con gli orobici”.

Infine cosa ne pensi della stagione dell’Atalanta Under 19 che è in piena zona play-out? “Si sa che il campionato Primavera ci sono delle stagioni che finiscono in trionfo e altre invece dove le difficoltà sono tante. All’Atalanta sta succedendo che è un anno di transizione e ovviamente l’auspicio è che possa restare in massima serie. Può essere che adesso la classifica dice questo, ma poi in futuro si possa tornare in alto per i prossimi campionati”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

