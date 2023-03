Zazzaroni: “Sarri l’ha vinta con evidente rispetto, sentita l’assenza di Rui”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: «Napoli-Lazio non ha ridimensionato gli azzurri, la Lazio ha giocato una gara perfetta dal punto di vista difensivo e poi ha trovato il gran gol di Vecino, è stato anche il Napoli che non ha fatto molto, con un palleggio insistito in difesa, con un Kvaratskhelia, per esempio, un po’ in ombra. Poi le sconfitte possono starci, solo un folle poteva pensare che il Napoli avrebbe vinto tutte le partite. In una stagione ci sono 5-6 gare che possono essere sbagliate. Con la Lazio ho visto un Napoli appannato come contro l’Inter, tutto qui, nessun dramma. Non ci sono allarmi, ci sarebbero, forse, se il Napoli perdesse anche con l’Atalanta, ma si tratterebbe, eventualmente, di allarme sulla condizione. Contro la Lazio ho visto gli azzurri un po’ “bianchi” in volto, non avevano la stessa ferocia o rabbia di sempre, ma ci può stare. E poi l’ha vinta Sarri, con un’attenzione e un rispetto per il Napoli evidenti. Questa sconfitta farà bene al Napoli, di certo la squadra si riprenderà. Non penso che Spalletti stia pensando a cambiare la formazione in vista di sabato, ormai la sua squadra gioca sempre con 8 fissi più 3 co-titolari a giro le gare importanti. Si è avvertita, piuttosto, l’assenza di Mario Rui, un leader e un giocatore prezioso»

Factory della Comunicazione