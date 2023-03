Serie A – Sassuolo-Cremonese 3-2: la decide Bajrami nel recupero

Si è appena concluso il posticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Cremonese. Vittoria last-minute per Dionisi che agguanta i tre punti grazie ad una rete di Bajrami nei minuti di recupero. Per i neroverdi in gol anche Laurientè e Frattesi, doppietta di Dessers per il momentaneo 2-2 della Cremonese.

Sassuolo-Cremonese, il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (68′ Thorstvedt), Lopez (81′ Obiang), Henrique (88′ Harroui); Defrel (68′ Bajrami), Pinamonti (81′ Alvarez), Laurienté.

A disp.: Russo, Pegolo, Marchizza, Ferrari, Ceide, Toljan, D’Andrea.

All.: Alessio Dionisi

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Chiriches (34′ Lochoshvili), Bianchetti, Vasquez; Sernicola (78′ Ghiglione), Pickel, Benassi, Valeri; Afena-Gyan (46′ Dessers), Tsadjout (65′ Ciofani), Okereke (65′ Buonaiuto).

A disp.: Saro, Sarr, Castagnetti, Acella, Galdames, Meite, Quagliata.

All.: Davide Ballardini

ARBITRO: Sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 (Assistenti: Sig. Alberto Tegoni di Milano e il Sig. Federico Fontani di Siena. Quarto uomo: Sig. Daniele Minelli di Varese. Var: Sig. Valerio Marini di Roma 1. A-Var: Oreste Muto di Torre Annunziata)

NOTE: Cielo sereno su Reggio Emilia, circa 3° C registrati sul termometro. Terreno in buone condizioni. Afena-Gyan (C) ammonito al 44′ per gioco scorretto. Zortea (S) ammonito al 51′ per gioco scorretto. Vasquez (C) ammonito all’87’ per gioco scorretto. Pickel (C) ammonito al 90’+6 per proteste eccessive.

AMMONITI: Afena-Gyan (C), Zortea (S), Vasquez (C), Pickel (C)

ESPULSI: –

ANGOLI: 4-3

RECUPERI: 2′ ; 6′