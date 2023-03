N. Orsi, opinionista: “Non c’è nessun allarme, è un piccolo incidente di percorso”

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel, in programma ogni domenica alle 21: «Diamo merito alla Lazio che ha incartato un Napoli che sin qui aveva incartato quasi tutte le squadre che ha affrontato sinora, quindi ci sta uno stop. Credo che il Napoli non abbia funzionato in qualche elemento, specie sugli esterni. Nel momento in cui la Lazio ha fermato la manovra azzurra il Napoli avrebbe dovuto incidere maggiormente sulle corsie esterne, ma nè Kvaratskhelia e nè Lozano erano in serata. Non c’è nessun allarme, è solo un piccolo incidente di percorso, bisogna solo gestire al meglio la sconfitta, trarne le conclusioni giuste e tornare come prima. Occorre solo analizzare cosa non è andato nel verso giusto, alzare il livello di attenzione e giocare con lucidità. Non devono esserci preoccupazioni di sorta, dovesse andare male con Atalanta e Torino allora inizierebbero a emergere qualche ansia, ma non sarà così. Con l’Atalanta il Napoli ha l’occasione migliore possibile per riscattarsi, perchè i bergamaschi sono insidiosi, nella gara secca giocano gare anche molto importanti: a Roma con la Lazio, ad esempio, hanno disputato una gara di una intensità notevole. Però concedono sempre qualcosa, giocano addosso e il Napoli, smarcandosi da questa aggressività, può fare male».

Fonte: Ottochannel