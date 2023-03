E. Fedele, opinionista: “L’ha persa lui non cambiando registro”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel, in programma ogni domenica alle 21: «Sarri ha battuto Spalletti, mi spiego. Sarri l’ha vinta rinnegando sè stesso, o almeno rinnegando il Sarrismo, l’ha vinta, finalmente, all’italiana, capendo che per battere una squadra come il Napoli non poteva e non doveva giocarsela a viso aperto, con il palleggio e gli schemi soliti, ma adattandosi agli avversari, giocando, in modo un po’ analogo a quanto fa Gasperini con l’Atalanta, addosso all’avversario. Spalletti l’ha persa perchè stavolta non ha cambiato registro. Avendo visto che non c’era spazio per il palleggio, secondo me avrebbe dovuto inserire subito Simeone al fianco di Osimhen e saltare la linea mediana laziale lanciando la palla sulle due punte. In ogni caso nessun dramma, nessun allarme, stiamo scherzando? Il Napoli vince comunque il titolo, è stato solo un incidente di percorso, per carità. Mancano 13 gare e il Napoli dovrebbe perderne altre 5, non accadrà mai».

Fonte: Ottochannel