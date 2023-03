Capuano: “De Laurentiis vende il Bari? Buona notizia per i tifosi del Napoli. Sull’inchiesta Juve…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista, e ha parlato del Napoli e di Aurelio De Laurentiis.

Che De Laurentiis andrà a vendere il Bari è il segreto di Pulcinella, ma non è scontato che si andrà a realizzare. Vendere il Napoli in un momento del genere avrebbe fatto gola a tutti, ma per i tifosi azzurri è una buona notizia che resterà sotto la gestione ADL. De Laurentiis è stato ed è un buon proprietario, lo ha dimostrato anche negli investimenti fatti sulla squadra in tutti questi anni. Campionato riaperto? Anche se il Napoli cadesse in una crisi come quella che ha colpito il Milan, avrebbe ancora margine sulla seconda.

Di certo la sconfitta contro la Lazio è stata meritata come quella contro l’Inter. Il Napoli ha perso ha due partite dove gli avversari hanno dimostrato di saper essere anche superiori alla formazione di Spalletti, poi il calcio è fatto anche dagli episodi. Il Napoli può ancora concedersi il lusso di pensare alla Champions nei prossimi impegni. Bisogna accettare poi anche qualche passo falso. L’allarme di Gravina sul calcio italiano? Sarebbe bello che squadre come Roma, Milan ed Inter potessero fare gli stadi senza impazzire.

Sarebbe bello che i politici anziché parlare soltanto, dotassero davvero l’industria calcio delle proprie infrastrutture. Poi mi chiedo di cosa parlano esattamente Gravina e De Laurentiis seduti allo stesso tavolo. A Radio24 ADL ha demolito la UEFA e la Lega Calcio, dicendo le stesse cose dette da Agnelli con parole diverse. Tutti condividono che il sistema calcio sia morto, ma è un circle sempre in movimento senza una soluzione. Se ADL è convinto di trovare nuovi sistemi più redditizi, a me piacerebbe che poi si passasse ai fatti oltre che alle belle parole.

Il -15 alla Juventus e qualche passo indietro? Difficile dirlo. So che quelle motivazioni in alcuni passaggi presentano delle evidenti criticità, ma starà al Collegio di Garanzia valutare tutto. Di certo aspetteremo e vedremo, anche perché bisognerà vedere il coinvolgimento delle altre squadre. Non è accettabile, di base, che la Giustizia Sportiva abbia deciso tutto in 7 ore, trattandosi di questioni così delicate e sul tavolo c’era un’inchiesta di 14mila pagine. E’ tempo di fare riforma totale della Giustizia Sportiva, il nostro calcio non può permettersi un sistema che prende con tale leggerezza certe decisioni. Poi la Juve pagherà per quello che deve pagare”.