CALCIO FEMMINILE – SPAL devastante: 2-3 al Modena nel derby

Incursione estense: Modena alza bandiera bianca. È con un roboante 2-3 che l’A. SPAL fa suo il derby ed ipoteca un campionato che, seppur ancora lungo, vede il solo binomio biancazzurre – canarine ai vertici .

Avvio ferrarese inaspettato ed impattante: al 10′ Boni porta in vantaggio le locali, spingendo in rete una palla vagante in area.

Con un ritmo di studio e blando, è solo al 37′ che la gara si rianima, grazie ad un corner al veleno della estense Williams.

Vistasi parare una conclusione dalla numero uno modenese, Tinelli non cala di attenzione ed al 45′ segna un penalty pesantissimo, per atterramento di Fratini e con un rosso estratto.

Ripresa ancora di marca estense, con la formazione ospite in dominio ed in pressing.

Dopo un altro rigore negato a Fratini per chiaro fallo, è ancora calcio dagli undici metri al 59′ per Tinelli, cinica nel non errare.

Due occasioni nitide per la A. SPAL con Barison ed è doccia ghiacciata: al 79′ corner per il Modena ed incornata vincente di Pascarella, per il momentaneo 2-2.

Sul finale, incredibilmente, ancora atterrata Fratini e terzo gol di Tinelli, che porta a casa il pallone da cecchina del dischetto.

Una vittoria quindi che lancia l’A. SPAL come favorita al titolo finale, successo questo che assume un prestigio ancor più particolare dato il concretizzarsi nel derby contro il Modena.

Factory della Comunicazione

Modena-A. SPAL 2-3 (10′ Boni (M), 45′ rig., 59′ rig. e 89′ rig. Tinelli (S) e 79′ Pascarella (M)

Fonte: foto spallino.com