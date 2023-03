SERIE A – Roma-Juventus: primo tempo equilibrato, ma a festeggiare sono i giallorossi

SERIE A – Ecco il commento alla partita tra Roma e Juventus, venticinquesima partita di Serie A; partita giocata allo Stadio “Olimpico“ di Roma, ed arbitrata da Maresca.

PRIMO TEMPO

Al 5′ Dusan Vlahovic (Juventus) aggancia il pallone arrivato dal piazzato e calcia da circa gli undici metri. Il tiro indirizzato al centro è respinto da un ottimo Rui Patricio. Paulo Dybala (AS Roma), al 16′ supera in velocità un paio di avversari e va alla conclusione dal limite. Il tiro viene parato. Leonardo Spinazzola (AS Roma) spreca una buona occasione mandando l’ultimo passaggio dritto nei piedi dei difensori. Paulo Dybala (AS Roma), al 27′, batte il suo diretto avversario e tira un missile dal limite. Wojciech Szczesny vede partire il pallone all’ultimo ma riesce ad evitare che il pallone si infili sulla sinistra.

Angel Di Maria (Juventus), al 36′, mette un pallone alle spalle della difesa ma non trova nessuno dei suoi compagni. La palla è oltre la linea di fondo campo, Roma rimetterà dal fondo. Filip Kostic (Juventus), al 49′, mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro. Gran controllo di Adrien Rabiot (Juventus), al 44′, dopo aver raccolto un buon traversone profondo in area di rigore. Colpisce con un morbido colpo di testa e indirizza la palla giù verso il palo sinistro. Fortunatamente il portiere è ben preparato e respinge con i pugni, deviando la palla sul palo. Dopo 2′ minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo

SECONDO TEMPO

Il passaggio di Angel Di Maria (Juventus), al 51′, non trova nessuno e l’azione d’attacco si interrompe. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Roma. GOAL!!!! Gianluca Mancini (AS Roma) colpisce con forza e manda il pallone in rete sulla sinistra al 54′. Juan Cuadrado (Juventus), al 59′, fa partire una punizione davvero esemplare dal limite dell’area e colpisce il palo sinistro della porta. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, rimessa dal fondo per Roma. Angel Di Maria (Juventus), al 64′, ci prova con una punizione da distanza interessante. Il tiro indirizzato al centro viene però respinto con un bell’intervento da Rui Patricio.

Chris Smalling (AS Roma), al 75′, sovrasta la difesa e di testa colpisce verso la porta. Il tiro indirizzato sulla destra viene però parato con un intervento strepitoso da Wojciech Szczesny. Angel Di Maria (Juventus), al 78′, batte il suo diretto avversario e tira un missile dal limite. Rui Patricio vede partire il pallone all’ultimo ma riesce ad evitare che il pallone si infili nel sette di destra. Moise Kean (Juventus) entra all’89’ minuto e poco dopo viene espulso per eccesso di foga. Dopo 9′ minuti di recupero l’arbitro Maresca fischia il termine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta