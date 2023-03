Nessun dramma, nessuna esaltazione: solo applausi, perchè li merita

La Napoli “raccontata” lontano dalla città non rende l’idea. E’ vero che son comparse bandiere, qualche torta e qualche caffè in onore degli idoli azzurri, qualcuno ha posizionato sagome, ma non c’è frenesia, non c’è esaltazione, come invece, vuol farsi credere. La città è in attesa e l’atteggiamento dei tifosi presenti allo stadio Maradona venerdì sera lo hanno confermato. Maturi e composti, nessun dramma, nessuna disperazione e nessuna bottiglia stappata già in precedenza. Solo applausi ad una squadra che, per quanto fatto fino a questo momento, ne merita eccome. Scrive la Gazzetta dello Sport.

