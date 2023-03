Il Napoli pensa già all’Atalanta, scalpitano Elmas e Politano per un posto dal primo minuto

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul Napoli di Luciano Spalletti, in vista dell’Atalanta potrebbero trovare spazio Elmas, Politano e Ndombele.

IL TALENTO

Il macedone è uno dei grandi colpi di Luciano Spalletti e il suo rendimento è sempre stato eccellente. Ha segnato 6 gol in campionato piazzandosi sul podio dei migliori marcatori del Napoli alle spalle di Osimhen e Kvara. E poi si è confermato un jolly multiuso che il tecnico ha saputo sfruttare in ogni posizione. Esterno (a destra o a sinistra), ma anche mezzala, con licenza di offendere e buttarsi dentro per aiutare i compagni nella fase offensiva. Contro l’Atalanta è già andato a segno all’andata, quando di fatto il suo campionato ha avuto una svolta decisiva. Da quel momento in poi ha scalato velocemente le gerarchie azzurre diventando uno degli uomini di fiducia di Spalletti.

CAMBIO IN ATTACCO

Ma anche Politano adesso può ambire a un posto dall’inizio contro l’Atalanta. Venerdì sera ha preso il posto di uno spento Lozano, che dopo la notte da sogno di Francoforte è tornato al suo torpore quasi costante. Ecco perché adesso l’italiano scalpita e vorrebbe trovare spazio sabato sera: tanto più che ci sarebbe in ballo anche la convocazione di Mancini per l’impegno dell’Italia il prossimo 23 marzo a Napoli contro l’Inghilterra. Rispetto al messicano aggiungerebbe imprevedibilità all’attacco di Spalletti, con il suo sinistro sempre velenoso che può diventare prezioso quando rientra sul piede forte e calcia verso la porta avversaria. Lui, con Elmas e Ndombele potrebbero essere le mosse nuove di Spalletti per far rifiatare un po’ i suoi giocatori in vista della doppia sfida ravvicinata con Atalanta ed Eintracht Francoforte: un vero e proprio crocevia per la stagione azzurra che potrebbe dire moltissimo circa le ambizioni della squadra non solo in Italia ma anche in Europa.

