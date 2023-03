Chiellini dedica il suo goal ad Astori nel quinto anniversario della sua scomparsa

CHIELLINI – Si legge su Ansa che al primo gol in Major League per Giorgio Chiellini che da due stagioni veste la maglia del Los Angeles Fc e dedica per Davide Astori nel giorno del 5/o anniversario della sia scomparsa.

Factory della Comunicazione

Chiellini ha sbloccato il risultato contro Portland Timbers (vittoria dei californiani per 3-2), ed ha celebrato la rete con un’esultanza del saluto militare (come Vitor Hugo in Fiorentina-Benevento del 2018 subito dopo la scomparsa del difensore viola) con tanto di bacio al cielo.

Nella conferenza stampa post partita Chiellini ha poi spiegato il motivo di quella esultanza: “La dedica per questo gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa – dice – Pensavo a lui stamattina, non so se sia un segno del destino, magari non lo è ma volevo ricordarlo, è sempre nei miei pensieri”.

Fonte: Ansa.it