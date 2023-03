Zoff: “Napoli? Non ricordo un distacco così grosso dalla seconda in tutta la mia carriera”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino Zoff, ex portiere del Napoli:

” Osimhen? C’è molto del lavoro di Luciano Spalletti, è cresciuto davvero tanto. Tutta la squadra si è comportata alla grande e fin qui è veramente uno spettacolo e storico, sia in Italia che in Europa. Il campionato non è ancora finito. Che squadra mi ricorda questo Napoli? Non ricordo un distacco così grosso dalla seconda in tutta la mia carriera. Fa impressione. I portieri in Italia? La scuola si sta riprendendo, ci sono tanti giovani di talento. Basta vedere Meret, Vicario e i tanti che stanno tornando alla ribalta. Sono molto contento che il movimento sia in ripresa per quanto riguarda questo ruolo. L’importante è che non perdano la testa con i piedi e dimentichino poi l’utilizzo delle mani… Talenti come Osimhen e Kvara figli dei tempi moderni? Giocatori come loro farebbero la differenza in qualsiasi era calcistica, avrebbero determinato anche in passato. I giocatori fanno la fortuna degli allenatori, anche se spesso è un concetto che non passa”.