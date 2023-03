Zielinski: “Sono andato a complimentarmi con Sarri nel post gara”

Qualcosa non deve aver funzionato, ma nel calcio esistono gli avversari e Piotr Zielinski lo sa. Poco lucidi, meno felici nelle scelte degli ultimi venti metri, ma il giocatore polacco, dopo aver riflettuto sulla natura della sconfitta va a complimentarsi con il suo ex allenatore: «Sono andato a fare i complimenti a Sarri, con lui siamo stati bene, ma con Spalletti stiamo facendo un percorso straordinario. E comunque questa Lazio così non ce la aspettavamo, è venuta a giocare in maniera diversa da come fa in genere, ma a noi è mancato qualcosa, forse la concretezza negli ultimi venti metri o un modo più pulito di giocare la palla».

Factory della Comunicazione

E’ il secondo incidente di percorso stagionale per il Napoli, che si è rialzato in fretta, dopo aver accusato il colpo, ed ha cominciato a guardare avanti, scosso dall’analisi di Zielinski: «Aver perso non può far piacere ma non è successo nulla, bisogna restare positivi e nello spogliatoio ce lo siamo detti subito. Adesso bisogna prendere i tre punti con l’Atalanta, con cui giocheremo una gara fisica».

Fonte: CdS